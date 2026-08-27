Nicușor Dan, vizită în Republica Moldova de Ziua Independenței. Întâlniri cu Maia Sandu și Volodimir Zelenski

Președintele României, Nicușor Dan, efectuează joi o vizită oficială în Republica Moldova, unde participă la evenimentele dedicate Zilei Independenței. Șeful statului are programate întâlniri cu președinta Maia Sandu, dar și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.
Nicușor Dan se află joi în Republica Moldova, la invitația autorităților de la Chișinău, pentru a participa la manifestările organizate cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova.
Potrivit programului transmis de Administrația Prezidențială, președintele României va merge, în prima parte a zilei, la Cahul, unde va vizita șantierul Teatrului Republican Muzical-Dramatic „Bogdan Petriceicu Hașdeu” și Centrul Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu”.
Ulterior, Nicușor Dan va ajunge la Chișinău, unde va fi primit de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Palatul Prezidențial.
Cei doi șefi de stat vor participa apoi la parada militară organizată cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova. Ceremonia va avea loc în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău.
Întâlnire trilaterală cu Volodimir Zelenski
În cursul serii, Nicușor Dan și Maia Sandu se vor întâlni cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Palatul Prezidențial. Întâlnirea are loc în format trilateral România-Republica Moldova- Ucraina.
Programul vizitei se va încheia cu participarea celor trei președinți la concertul festiv dedicat Zilei Independenței Republicii Moldova.
Agenda președintelui pe ore, conform Administrației Prezidențiale
Municipiul Cahul
Municipiul Cahul
Palatul Prezidențial din Chișinău
- Convorbiri tête-à-tête
- Convorbiri oficiale
Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău
18:45 - Reuniune trilaterală cu Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și cu Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski
Palatul Prezidențial din Chișinău
19:25 - Declarații de presă comune cu Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și cu Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski
Palatul Prezidențial din Chișinău
Reședința de Stat „Nicolae Iorga” - Chișinău
Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău