Economie· 1 min citire

Grupul 4 de la termocentrala Rovinari a fost repornit. Rezerva de cărbune ajunge însă doar pentru două săptămâni

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Iasi
Scris de Realitatea de Iasi Publicat: 20 aug. 2026, 09:42

Grupul 4 al termocentralei Rovinari a fost repus în funcțiune și livrează deja aproximativ 300 de megawați în Sistemul Energetic Național. Unitatea are o capacitate instalată de 330 de megawați, însă stocul de cărbune disponibil ajunge doar până la sfârșitul lunii august, conform Realitatea PLUS.

Rovinari, soluția de avarie pentru sistemul energetic

Repornirea grupului energetic vine într-un moment în care presiunea asupra sistemului rămâne ridicată. Cei aproximativ 300 de megawați produși la Rovinari ajută la acoperirea consumului și la reducerea necesarului de energie cumpărată din exterior.

Problema este însă cantitatea limitată de cărbune. Secretarul de stat Cristian Așchiopoaiei a precizat că rezervele existente pot susține funcționarea unității pentru aproximativ două săptămâni, până la finalul lunii august.

Repornirea centralei de la Cernavodă ar putea reduce presiunea

Perioada critică ar putea fi depășită fără importuri masive dacă centrala nucleară de la Cernavodă va reveni în sistem la începutul lunii septembrie. În cazul unei întârzieri, energia care va lipsi ar urma să fie cumpărată din import, la prețuri mult mai mari.

Autoritățile susțin că nu există un pericol imediat pentru alimentarea cu energie, însă avertizează că rezervele trebuie administrate cu foarte mare atenție. În acest moment, cărbunele folosit la Rovinari reprezintă una dintre principalele soluții de avarie pentru menținerea echilibrului în Sistemul Energetic Național.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

termocentrale rovinari

Urmărește știrile Realitatea de Iasi și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe