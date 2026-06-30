Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Desființarea impozitului minim pe cifra de afaceri IMCA este, practic, o invitație la jocul cu profiturile care va alimenta teoria «optimizărilor»”

Publicat 30 iun. 2026, 08:51 Actualizat 30 iun. 2026, 08:53

Senatorul AUR Petrișor Peiu atrage atenția că eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) riscă să încurajeze din nou practicile de „optimizare” fiscală și solicită explicații publice din partea ANAF cu privire la diferențele semnificative dintre ratele de profit raportate de unele companii care activează în aceleași sectoare economice.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Petrisor Peiu AUR