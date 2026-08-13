Grindeanu prezintă bilanțul celor 100 de zile cu interimarul Bolojan. ”Economia e la pământ, investițiile s-au prăbușit”

Publicat 13 aug. 2026, 12:36 Sursă Realitatea.Net

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a făcut joi bilanțul celor 100 de zile de guvernare interimară a lui Ilie Bolojan, subliniind că economia este la pământ, iar investițiile s-au prăbușit.

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