Gheorghe Piperea aruncă în aer negocierile pentru noul guvern: „Va fi o nouă încercare ratată”

Publicat 12 iul. 2026, 19:41 Actualizat 12 iul. 2026, 19:43 Sursă Realitatea PLUS

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea susține că tensiunile tot mai mari dintre partide fac aproape imposibilă găsirea unei soluții pentru formarea noului guvern. În opinia sa, consultările anunțate pentru ziua următoare nu vor aduce un compromis, iar niciuna dintre variantele discutate pentru funcția de premier nu are șanse reale să treacă de Parlament, potrivit Realitatea PLUS.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre gheorghe pipereanicusor dan