Trump amenință Iranul cu 1.000 de rachete: „Îl vom decima și distruge complet” dacă încearcă să-l asasineze

Publicat 11 iul. 2026, 23:36 Sursă Realitatea.net

Președintele american Donald Trump a amenințat că Iranul va fi „decimat și distrus complet” dacă autoritățile de la Teheran vor încerca să îl asasineze. Declarația a fost făcută după reluarea ostilităților și după ce liderul de la Casa Albă a anunțat că acordul de încetare a focului este „terminat”.

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