România ar putea avea 185 km noi de autostradă și drum expres până la finalul lui 2026
Planurile Guvernului Niculescu / INQUAM PHOTO
Guvernul propus de Luca Niculescu vizează deschiderea a 185 km de autostradă și drum expres până la finalul lui 2026. În 2028, rețeaua ar urma să depășească 2.000 km.
185 de kilometri de autostradă și drum expres, obiectiv pentru finalul anului 2026
România ar putea deschide circulației aproximativ 185 de kilometri de autostradă și drum expres până la sfârșitul anului 2026, potrivit programului de guvernare propus de Luca Niculescu pentru perioada 2026–2028. Documentul, depus în Parlament, pune accent pe finalizarea șantierelor aflate deja în lucru și pe accelerarea investițiilor în infrastructura de transport.
Obiectivul vizează tronsoane din mai multe proiecte importante, inclusiv Autostrada Moldovei A7, Autostrada de Centură a Bucureștiului A0 Nord, Autostrada Transilvania A3, Autostrada A1 și drumul expres DEx6 Brăila–Galați.
Ținta este una asumată în programul de guvernare, iar atingerea ei depinde de evoluția lucrărilor și de asigurarea finanțării necesare.
Ce autostrăzi și drumuri expres sunt vizate
Potrivit documentului, kilometrii propuși pentru deschiderea în 2026 ar urma să provină din mai multe proiecte de infrastructură rutieră:
A7 – Autostrada Moldovei, care va îmbunătăți legăturile rutiere din estul țării;
A0 Nord – Autostrada de Centură a Bucureștiului, destinată fluidizării traficului în jurul Capitalei;
A3 – Autostrada Transilvania;
A1, una dintre principalele axe rutiere ale României;
DEx6 Brăila–Galați, care ar urma să îmbunătățească legătura dintre cele două orașe.
Programul nu prezintă doar obiective pentru finalul acestui an, ci și o strategie de dezvoltare a rețelei de transport pe termen mediu.
Rețeaua de drumuri de mare viteză ar putea depăși 2.000 km în 2028
Pentru anul 2028, Guvernul propus își propune ca România să depășească pragul de 2.000 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres. În prezent, rețeaua națională de drumuri de mare viteză este estimată la aproape 1.500 de kilometri.
Creșterea ar urma să fie susținută de avansul lucrărilor pe proiecte precum A1 Sibiu–Pitești, A0, A7 și A8.
Un alt obiectiv este finalizarea principalelor coridoare ale rețelei transeuropene de transport TEN-T până în 2030, cu sprijinul fondurilor europene și al instrumentului SAFE.
Patru drumuri expres noi, incluse în planurile Guvernului
Programul de guvernare prevede și demararea unor noi proiecte de drumuri expres. Printre acestea se numără:
Arad–Oradea;
Bacău–Piatra Neamț;
Focșani–Brăila;
Constanța–Tulcea.
În paralel, ar urma să continue investițiile în variantele de ocolire ale orașelor aglomerate, pentru reducerea traficului de tranzit și îmbunătățirea mobilității.
Autoritățile propun și actualizarea Master Planului General de Transport pentru orizontul anului 2040, în concordanță cu cerințele europene privind transportul și mobilitatea militară. De asemenea, sunt avute în vedere documentații pentru aproximativ 2.000 de kilometri de infrastructură, necesare pregătirii proiectelor pentru accesarea fondurilor europene din perioada 2028–2034.
Cum ar urma să fie finanțate proiectele de infrastructură
Pentru continuarea lucrărilor care nu mai pot beneficia de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), programul indică mai multe surse alternative.
Printre acestea se află Programul Transport 2021–2027, Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF), împrumuturile de la Banca Europeană de Investiții și bugetul de stat.
Executivul propus afirmă că prioritate vor avea proiectele deja începute și că achizițiile ar urma să fie lansate numai atunci când există finanțare asigurată pentru întreaga durată a contractelor.
Documentul prevede, totodată, publicarea periodică a stadiului plăților și achitarea lucrărilor certificate în termenul contractual.
Guvernul propune și măsuri pentru siguranța rutieră
Programul pentru perioada 2026–2028 include și măsuri pentru reducerea numărului de accidente grave. Printre acestea se numără intensificarea controalelor și a intervențiilor de siguranță rutieră, dezvoltarea sistemului e-SIGUR și eliminarea punctelor cu risc ridicat de accidente.
Ținta anunțată este reducerea deceselor rutiere cu 25% până în 2028 și cu 50% până în 2030, raportat la nivelul din 2019.
Rămâne de văzut în ce măsură obiectivele privind infrastructura și siguranța rutieră vor putea fi îndeplinite în termenele anunțate, în funcție de ritmul lucrărilor și de disponibilitatea fondurilor.
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