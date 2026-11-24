Vouchere de vacanță pentru angajații din mediul privat. Ce schimbări sunt pregătite
Vacanță
Angajații din mediul privat ar putea beneficia de vouchere de vacanță de până la 1.600 de lei. Proiectul prevede facilități fiscale pentru companii.
Angajații din mediul privat ar putea beneficia mai ușor de vouchere de vacanță, în urma unei inițiative legislative care urmărește să ofere firmelor facilități fiscale pentru acordarea acestui beneficiu extrasalarial.
Proiectul de lege, înregistrat la Senat cu numărul B616/2026, propune modificarea Codului fiscal, astfel încât companiile care plătesc impozit pe profit să poată scădea direct din impozitul datorat cheltuielile efectuate pentru voucherele de vacanță acordate salariaților.
Inițiativa urmărește să încurajeze turismul intern și să ofere angajatorilor din sectorul privat un stimulent suplimentar pentru acordarea tichetelor de vacanță.
Cum ar putea primi angajații din privat vouchere de vacanță
În prezent, companiile private pot acorda vouchere de vacanță propriilor angajați, însă decizia aparține angajatorului. Noua propunere legislativă vizează îmbunătățirea tratamentului fiscal al acestor cheltuieli.
Concret, firmele care achită impozit pe profit ar putea beneficia de posibilitatea de a scădea din impozitul datorat sumele utilizate pentru acordarea voucherelor de vacanță.
Potrivit proiectului, tichetele ar putea fi folosite exclusiv pentru achiziționarea serviciilor turistice pe teritoriul României.
Astfel, inițiatorii urmăresc să stimuleze atât acordarea beneficiilor pentru salariați, cât și consumul în industria turismului autohton.
Vouchere de vacanță de maximum 1.600 de lei
Proiectul legislativ prevede că valoarea nominală a unui voucher de vacanță nu poate depăși 1.600 de lei.
O altă prevedere importantă se referă la plafonul fiscal în care ar urma să fie încadrate aceste cheltuieli. Sumele utilizate pentru voucherele de vacanță s-ar cumula cu cele aferente sponsorizărilor și actelor de mecenat, fără depășirea limitei fiscale comune.
Prin urmare, facilitatea nu ar crea un plafon fiscal suplimentar pentru companii, ci ar permite utilizarea unei părți din plafonul existent și pentru acordarea voucherelor de vacanță.
Cine susține acordarea voucherelor de vacanță în mediul privat
Inițiativa este susținută de parlamentari care consideră că voucherele de vacanță pot contribui la dezvoltarea turismului românesc și la creșterea numărului de turiști care aleg destinații din țară.
Și ministrul Economiei, Daniel Zamfir, a susținut public extinderea facilităților pentru angajații din mediul privat, în contextul discuțiilor privind viitorul sistemului voucherelor de vacanță.
Potrivit susținătorilor măsurii, acordarea acestor beneficii ar putea avea efecte pozitive asupra hotelurilor, pensiunilor, restaurantelor și altor operatori din industria turistică.
Proiectul privind voucherele de vacanță, contestat de reprezentanții mediului de afaceri
Propunerea legislativă a generat și reacții critice. Reprezentanții unor organizații patronale și ai sectorului neguvernamental atrag atenția că folosirea aceluiași plafon fiscal pentru voucherele de vacanță și sponsorizări ar putea reduce fondurile disponibile pentru finanțarea proiectelor sociale, educaționale și medicale.
Aceștia consideră că acordarea voucherelor ar trebui susținută printr-un mecanism fiscal distinct, care să nu afecteze finanțarea organizațiilor neguvernamentale.
De cealaltă parte, susținătorii proiectului consideră că măsura ar putea reprezenta un instrument eficient pentru stimularea turismului intern și pentru diversificarea beneficiilor oferite angajaților.
Când ar putea intra în vigoare noile reguli
Propunerea legislativă B616/2026 vizează modificarea articolului 25 din Codul fiscal. Pentru aplicarea noilor prevederi este necesară finalizarea procedurii parlamentare și adoptarea actului normativ.
Până la intrarea în vigoare a eventualelor modificări, acordarea voucherelor de vacanță în mediul privat rămâne la latitudinea angajatorilor, în condițiile legislației actuale.
Dacă proiectul va fi adoptat în forma propusă, companiile ar putea avea un stimulent fiscal suplimentar pentru a oferi acest beneficiu, iar angajații ar putea avea mai multe oportunități de a-și petrece vacanțele în România.
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