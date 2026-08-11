„România nu are un guvern de trei luni. Cine își asumă această criză politică?” – Dan Dungaciu, AUR

Scris de Daniel Onescu Publicat: 11 aug. 2026, 07:22

Prim‑vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a lansat un mesaj extrem de dur, în exclusivitate la Realitatea Plus, după ce liderul partidului, George Simion, le‑a cerut parlamentarilor să se pronunțe public asupra inițierii demersurilor pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. Dungaciu avertizează că România traversează una dintre cele mai complicate perioade politice de după 1989, iar instituțiile statului refuză să își asume responsabilitatea.

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