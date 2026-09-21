Siegfried Mureșan își prezintă marți programul de guvernare. Abrudean: Premierul desemnat va merge mai departe cu propunerea

Siegfried Mureșan prezintă marți programul de guvernare. Ce urmează
Premierul desemnat Siegfried Mureșan urmează să prezinte marți principalele prevederi ale programului de guvernare, în contextul negocierilor pentru formarea noului Executiv. Președintele Senatului, Mircea Abrudean, afirmă că Mureșan va merge în Parlament cu propunerea de Guvern, indiferent de pozițiile exprimate de partidele politice.
Mircea Abrudean a declarat luni că programul pregătit de premierul desemnat va avea ca direcții principale continuarea reformelor începute de Guvernul Bolojan, modernizarea administrației și eficientizarea statului, precum și reducerea deficitului bugetar.
Potrivit președintelui Senatului, forma finală a programului va fi prezentată marți, urmând ca partidele parlamentare să analizeze propunerile și să decidă dacă vor susține viitorul Executiv.
Guvernul Mureșan ar urma să fie prezentat Parlamentului
Mircea Abrudean a transmis că Siegfried Mureșan nu intenționează să renunțe la mandatul primit și că propunerea de Guvern va fi înaintată Parlamentului chiar dacă, în acest moment, nu există certitudinea unei majorități parlamentare.
„Nu cred că va face un pas în spate”, a declarat Abrudean, precizând că liberalii și partenerii lor vor merge înainte cu propunerea de premier și cu programul de guvernare.
Premierul desemnat a afirmat, la rândul său, că va solicita votul Parlamentului pentru învestirea Guvernului chiar și în cazul în care nu reușește să obțină anterior sprijinul unei majorități.
Ce prevede programul de guvernare
Potrivit lui Mircea Abrudean, printre principalele obiective se află:
continuarea reformelor demarate de Guvernul Bolojan;
modernizarea și eficientizarea statului;
reducerea deficitului bugetar;
consolidarea capacității Guvernului de a lua decizii și de a adopta măsuri bugetare.
Abrudean a susținut că România are nevoie de un Executiv cu puteri depline, inclusiv pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru gestionarea unor probleme din domenii precum sănătatea și educația.
Siegfried Mureșan a precizat că, după prezentarea principalelor elemente ale programului, va începe dialogul cu formațiunile parlamentare. El estimează că programul de guvernare și lista miniștrilor vor fi depuse la Parlament până la sfârșitul acestei săptămâni.
PSD nu susține Guvernul Mureșan
Formarea unei majorități parlamentare rămâne una dintre principalele probleme ale demersului pentru învestirea noului Guvern.
Biroul Permanent Național al PSD a decis luni să nu susțină Guvernul condus de Siegfried Mureșan. Decizia urmează să fie transmisă Consiliului Politic Național al partidului.
În paralel, premierul desemnat a declarat că este deschis dialogului cu PSD pentru formarea unei majorități, însă nu intenționează să negocieze direct cu AUR.
Liberalii susțin că nu sunt pregătite creșteri de taxe
Întrebat despre informațiile privind eventuale majorări de taxe, Mircea Abrudean a respins aceste scenarii și a susținut că poziția PNL în această privință nu s-a schimbat.
La rândul său, purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a declarat luni că Guvernul Mureșan nu pregătește majorări de taxe, impozite sau TVA.
Urmează negocierile cu partidele parlamentare
După prezentarea programului de guvernare, premierul desemnat va începe discuțiile cu grupurile parlamentare. Mureșan a anunțat că intenționează să depună programul și lista Cabinetului până la finalul săptămânii, iar audierile miniștrilor ar urma să aibă loc la începutul săptămânii viitoare.
Siegfried Mureșan a mai spus că va solicita ca fiecare candidat pentru un post de ministru să beneficieze de cel puțin 60 de minute pentru audierea în Parlament.