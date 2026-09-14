Decizie definitivă a ÎCCJ: judecătoare exclusă din magistratură pentru întârzieri repetate în dosare

O judecătoare de la Judecătoria Galați a fost exclusă definitiv din magistratură după ce instanța supremă a confirmat sancțiunea dispusă de Consiliul Superior al Magistraturii.
Daniela Marilena Stoica a fost acuzată că a încălcat în mod repetat și din motive imputabile regulile privind soluționarea cu celeritate a cauzelor, într-un dosar disciplinar care a ajuns în fața Înaltei Curți.
ÎCCJ a menținut excluderea
Completul de 5 judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție a respins, luni, 14 septembrie 2026, recursul formulat de judecătoare împotriva deciziei CSM.
Hotărârea CSM fusese pronunțată în mai 2026, când Secția pentru judecători în materie disciplinară a decis excluderea din magistratură. Instanța supremă a stabilit că sancțiunea este justificată și că sunt îndeplinite condițiile pentru abaterea disciplinară privind întârzierea repetată și imputabilă a soluționării cauzelor.
Sute de dosare, amânate
Cazul a vizat modul în care magistratul a gestionat un număr important de cauze aflate pe rolul Judecătoriei Galați. Potrivit informațiilor din dosarul disciplinar, au fost constatate întârzieri în soluționarea unor cauze, inclusiv amânări care au depășit termenele prevăzute.
Abaterea reținută de CSM și confirmată de ÎCCJ este prevăzută de Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor și se referă la nerespectarea repetată, din motive imputabile, a dispozițiilor legale privind soluționarea cu celeritate a dosarelor.
Sancțiunea a rămas definitivă
Dosarul disciplinar a fost înregistrat la CSM sub numărul 15/J/2025, iar cauza a fost analizată de Secția pentru judecători în materie disciplinară. Documentele oficiale ale CSM confirmă că procedura a vizat-o pe Daniela Marilena Stoica, judecător în cadrul Judecătoriei Galați.
Prin respingerea recursului, Înalta Curte a făcut definitivă excluderea din magistratură. Decizia înseamnă că judecătoarea nu mai poate continua să exercite funcția în sistemul judiciar.
Ce a reținut instanța supremă
ÎCCJ a stabilit că întârzierile constatate nu reprezintă un incident izolat, ci o încălcare repetată a obligației de soluționare cu celeritate a cauzelor. Pentru instanța supremă, elementele abaterii disciplinare au fost întrunite, iar sancțiunea aplicată de CSM a fost menținută.