Sorin Grindeanu cere desecretizarea ajutoarelor trimise Ucrainei: „Sunt al treilea om în stat. Eu nu știu ce se dă”

Publicat 23 iul. 2026, 08:12 Sursă Realitatea PLUS

Sorin Grindeanu cere ca toate ajutoarele trimise de România Ucrainei să fie făcute publice. Liderul PSD a declarat în exclusivitate la emisiunea „Culisele Statului Paralel” că nici măcar el, deși ocupă una dintre cele mai importante funcții din stat, nu știe ce sume sau ce tipuri de sprijin sunt acordate țării vecine.

Distribuie articolul