Admitere la facultate 2026. Record de candidați la una dintre cele mai râvnite specializări, 21 pe loc

Publicat 23 iul. 2026, 10:01 Sursă Realitatea.Net

Sesiunea de admitere la universități este în plină desfășurare, iar datele preliminare arată o concurență ridicată la cele mai căutate specializări. Anul acesta, psihologia conduce clasamentul, cu 21 de candidați pe un loc la buget, urmată de programe precum Limbi Străine, Chimie Farmaceutică, Calculatoare și Inteligență Artificială.

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