Surse: Bolojan nu a fost lăsat să demisioneze de la șefia PNL de către Statul Paralel

Ilie Bolojan ar fi vrut să își dea demisia de la conducerea PNL după desemnarea lui Adrian Veștea, dar nu ar fi fost lăsat, spun surse Realitatea PLUS. În spatele acestor presiuni ar fi chiar Statul Paralel condus de Florina Coldea. Realitatea PLUS a cerut puncte de vedere atât de la Ilie Bolojan și de la liderii PNL cât și de la Florin Coldea. Până în acest moment, doar Dan Motreanu ne-a răspuns și a negat aceste informatii. jurnalistul Realitatea Plus, Alesia Păcuraru, a venit cu informații suplimentare.
Informații apărute pe surse politice indică existența unor tensiuni în interiorul Partidului Național Liberal, în contextul unor recente decizii și nominalizări la nivel înalt. Potrivit acestor date, Ilie Bolojan ar fi luat în calcul retragerea din toate funcțiile de conducere din partid, inclusiv din cea de lider al PNL, după desemnarea lui Adrian Veștea pentru o funcție importantă la nivelul administrației centrale.
Sursele citate susțin că această intenție ar fi fost însoțită de presiuni și discuții interne intense, pe fondul unor jocuri de putere din scena politică.
Discuții despre o posibilă demisie în conducerea PNL
Conform isurselor Realitatea PLUS, Ilie Bolojan ar fi fost pregătit să își înainteze demisia din funcțiile deținute în cadrul Partidului Național Liberal, inclusiv din poziția de conducere.
Aceleași surse afirmă că decizia ar fi apărut în contextul unor evoluții recente din interiorul formațiunii, mai exact după desemnarea lui Adrian Veștea la Palatul Cotroceni de către președintele Nicușor Dan.
Sursele politice susțin că, în momentul în care discuțiile privind o eventuală demisie ar fi fost în desfășurare, ar fi intervenit presiuni venite din partea unor actori influenți din zona politică. În momentul în care acesta ar fi fost pe cale sa isi dea demisia, mai multe presiuni ar fi venit din partea unor persoane influente din cadrul Statului Paralel, aici vorbim inclusiv de catre Florian Coldea prin mai mulți interpuși dar prin mai multi lideri din Partidul National Liberal.
În același context au invocat nume din zona politică liberală, printre care Gheorghe Falcă, despre care aceleași surse susțin că ar avea conexiuni apropiate cu foști actori din zona de influență menționată.
Reacții oficiale și lipsa unor poziții clare
Realitatea PLUS a solicitat puncte de vedere oficiale din partea tuturor persoanelor menționate în aceste informații, inclusiv Ilie Bolojan, lideri ai PNL și Florian Coldea.
Până la acest moment, nu au fost primite reacții din partea majorității celor contactați.
Singura poziție oficială transmisă a venit din partea lui Dan Motreanu, care a respins ferm informațiile vehiculate.