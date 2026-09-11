UMPMV: România are nevoie de vigilență, capacitate de apărare și decizii responsabile. Securitatea națională se construiește în fiecare zi

Scris de Catalina Anghel Publicat: 11 sept. 2026, 09:26

În contextul riscurilor de securitate generate de războiul din Ucraina și al incidentelor din apropierea graniței României, Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) atrage atenția că securitatea națională trebuie consolidată prin investiții în apărare, cooperare strânsă cu NATO și decizii responsabile care să mențină România un pilon de stabilitate la Marea Neagră.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre gabriel oprea