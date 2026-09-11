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Economie· 1 min citire
Conexiunea feroviară prinde viteză: Linia Iași – Ungheni va fi electrificată
Calea ferată Iasi-Ungheni ar urma să fie electrificată FOTO: Pixabay.com
Întreprinderea „Calea Ferată din Moldova” a anunțat un amplu proiect pentru reabilitarea și electrificarea liniei feroviare dintre Iași și Ungheni.
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