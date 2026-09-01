Zelenski, acuzații grave: "Rusia a lovit DELIBERAT un punct de frontieră cu România"

Publicat 1 sept. 2026, 12:32 Sursă Realitatea.Net

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski acuză Rusia că a lovit deliberat, în atacul masiv din noaptea de luni spre marți, un punct de trecere a frontierei cu România. Atacul a afectat punctul de frontieră Orlivka, de pe Dunăre, și face parte, potrivit liderului ucrainean, din campania Moscovei împotriva infrastructurii logistice și de export a Ucrainei.

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