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CNAS: Cartea Electronică de Identitate nu devine obligatorie de la 1 septembrie

Cardurile de sănătate rămân în continuare valabile

Cardurile de sănătate rămân în continuare valabile

Realitatea de Iasi
Scris de Realitatea de Iasi Publicat: 1 sept. 2026, 09:19

Furnizorii de servicii medicale pot continua să folosească cardul național de sănătate pe perioada adaptării sistemelor informatice

Cardul național de asigurări sociale de sănătate va putea fi folosit în continuare pe perioada necesară adaptării aplicațiilor informatice, astfel încât accesul persoanelor asigurate la servicii medicale să nu fie afectat.

CNAS a informat furnizorii că pe site-ul instituției au fost publicate specificațiile tehnice de interfațare și componentele necesare dezvoltatorilor de aplicații informatice, în cadrul procesului de adaptare a sistemelor pentru utilizarea Cardului Electronic de Asigurări de Sănătate (CEAS) și a Cărții Electronice de Identitate. Documentația este disponibilă în secțiunea „Informații Furnizori” – „SIUI”.

Implementare etapizată și timp pentru adaptare

Având în vedere perioada scurtă disponibilă pentru realizarea și implementarea adaptărilor tehnice, utilizarea CEI nu devine obligatorie de la 1 septembrie. CNAS le recomandă furnizorilor care folosesc aplicații dezvoltate de terți să ia legătura cu producătorii acestora pentru actualizare. Implementarea noilor funcționalități se va face etapizat, pe măsură ce aplicațiile vor fi actualizate.

Deoarece furnizorii folosesc diferite tipuri de cititoare de carduri, instituția va menține ridicată regula semnării cu cardul pe parcursul lunii septembrie, pentru a le acorda timpul necesar adaptării infrastructurii.

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