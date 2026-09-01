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Sanatate· 1 min citire
CNAS: Cartea Electronică de Identitate nu devine obligatorie de la 1 septembrie
Cardurile de sănătate rămân în continuare valabile
Furnizorii de servicii medicale pot continua să folosească cardul național de sănătate pe perioada adaptării sistemelor informatice
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