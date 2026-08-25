Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS, cu Ștefana și Cristian Samfira: „Am crescut împreună și am tras în aceeași direcție”

Ștefana și Cristian Samfira vorbesc, în cadrul podcastului REALITATEA – Ceva-n PLUS, despre cum erau înainte să se cunoască, dar și despre felul în care relația lor i-a transformat. Cei doi mărturisesc că libertatea pe care și-au oferit-o reciproc și faptul că au mers în aceeași direcție au avut un rol esențial în evoluția lor.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre podcast realitatea