Doi tineri cu arsuri grave, transferați în Belgia și Germania cu o aeronavă militară. Unul dintre ei are arsuri pe 70% din corp

Publicat 10 iul. 2026, 16:16 Sursă Realitatea.Net

Doi tineri care au suferit arsuri grave în urma unor incidente au fost transportați vineri către spitale de specialitate din Belgia și Germania, cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale. Transferul a fost realizat pentru ca aceștia să beneficieze de tratament și îngrijiri medicale de înaltă complexitate, care nu pot fi asigurate în țară.

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