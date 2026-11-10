Premieră medicală la Iași: un copil de doi ani a primit un rinichi de la un bebeluș donator

Un copil de doi ani din România a devenit cel mai mic pacient transplantat de rinichi din țară, după o intervenție chirurgicală la Spitalul Parhon din Iași.
Intervenția a fost realizată în cadrul Spitalului Parhon din Iași, unde doi copii au primit fiecare câte un rinichi nou. Beneficiarii sunt un băiat de doi ani, Petru, și Teo, un copil de șase ani din Chișinău. Donatorul organelor a fost un bebeluș de sub un an și jumătate, aflat în moarte cerebrală, al cărui părinți au acceptat donarea pentru a salva viața altor copii.
Petru s-a născut cu o malformație renală. Potrivit mamei sale, Narcisa Vâjâilă, medicii i-au comunicat în timpul sarcinii că bebelușul nu va supraviețui mai mult de două ore după naștere.
În cei doi ani de viață, copilul a fost supus dializei peritoneale, procedură pe care mama sa o efectua de patru ori pe zi. La momentul operației, Petru cântărea doar opt kilograme, iar unul dintre rinichii săi avea dimensiunea unui bob de mazăre.
Corneliu Moroșanu, chirurg la Spitalul „C.I. Parhon” Iași, a precizat că dificultatea tehnică este deosebită în cazul unui pacient cu greutatea echivalentă a unui copil de 10 luni.
„E cel mai mic pacient transplantat în România. Dificultatea tehnică e deosebită, mai ales în cazul unui copil de greutate aşa de mică, care practic e greutatea unui copil normal de 10 luni”, a explicat Corneliu Moroșanu, chirurg la Spitalul „C.I. Parhon” din Iași
Magdalena Stârcea, medic nefrolog pediatru, a subliniat că dializa peritoneală reprezintă o șansă la viață pentru copiii foarte mici, dar implică un preț fiziologic care se apropia de limită în cazul lui Petru.
Al doilea rinichi a fost transplantat lui Teo, un băiat de șase ani din Chișinău. Mama acestuia, Olga Mămăligă, a povestit că copilul are o soră de opt ani și un frate geamăn sănătoși.
Adrian Covic, coordonatorul Centrului de Transplant, a anunțat că funcția renală a pacienților este aproape normală, iar evoluția este favorabilă. Chirurgul Corneliu Moroșanu a adăugat că rinichii donatori de la copii vor crește odată cu beneficiarii.
În prezent, peste 60 de copii din România așteaptă un transplant renal.