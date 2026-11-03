Tânăra din Iași, cu infecție corneeană după folosirea unor lentile colorate cumpărate de pe Temu

O tânără de 20 de ani din Iași a suferit o infecție severă a corneei după ce a purtat lentile de contact cumpărate de pe platforma Temu, potrivit declarațiilor medicilor.
Pacienta a fost internată la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Spiridon” din Iași în urmă cu câteva zile, după ce vederea i-a fost afectată grav. Incidentul a avut loc în perioada sărbătorilor de Halloween, când tânăra și-a aplicat lentile colorate achiziționate online pentru aproximativ 30 de lei.
La admitere, femeia abia putea distinge imaginile și nu reușea să își mențină ochii deschiși din cauza durerei. Analizele medicale au identificat prezența a două bacterii gram-negative, Acinetobacter și Klebsiella, care provocaseră leziuni la nivelul corneei.
Medicii au investigat și posibilitatea unei reacții la substanțe toxice, trimițând lentilele la laborator. La examinare, specialiștii au observat zone decolorate pe suprafața produselor, aspect semnalat anterior și de pacientă.
Specialista a avertizat că întârzierea prezentării la spital ar fi putut duce la pierderea definitivă a vederii. În urma acestui caz, medicul recomandă achiziționarea lentilelor de contact exclusiv din cabinete oftalmologice, farmacii sau unități de optică medicală, evitând comercianții online nespecializați.