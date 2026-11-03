Tânăra din Iași, cu infecție corneeană după folosirea unor lentile colorate cumpărate de pe Temu

Publicat 3 nov. 2026, 09:18 Sursă jurnnaluldearges

O tânără de 20 de ani din Iași a suferit o infecție severă a corneei după ce a purtat lentile de contact cumpărate de pe platforma Temu, potrivit declarațiilor medicilor.

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