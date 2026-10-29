Institutul Inimii din Iași, în pericol de întârziere cu cel puțin 3 ani. Costel Alexe acuză Ministerul Sănătății
FOTO: Facebook / Costel Alexe
Institutul Inimii din Iași ar putea întârzia cu cel puțin trei ani dacă se schimbă amplasamentul. Costel Alexe acuză Ministerul Sănătății de blocarea proiectului.
Proiectul Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară din Iași riscă să fie întârziat cu cel puțin trei ani, dacă va fi schimbat amplasamentul prevăzut inițial. Avertismentul a fost lansat de președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, care acuză Ministerul Sănătății că ar putea bloca investiția prin reconfigurarea proiectului și mutarea acestuia din Miroslava în zona Moara de Vânt.
În cadrul unei conferințe de presă susținute joi, 29 octombrie, Costel Alexe a criticat intenția de modificare a amplasamentului viitorului institut și a susținut că o asemenea decizie ar impune reluarea unor etape administrative și tehnice deja parcurse.
Potrivit președintelui CJ Iași, schimbarea locației ar presupune realizarea unui nou studiu de fezabilitate, elaborarea unui alt proiect tehnic și obținerea unor noi avize. Aceste proceduri ar putea prelungi considerabil calendarul investiției.
Costel Alexe: Schimbarea amplasamentului ar putea întârzia proiectul cu trei ani
Președintele Consiliului Județean Iași consideră că mutarea Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară din Miroslava în zona Moara de Vânt ar putea duce la pierderea timpului și a resurselor investite până în prezent în pregătirea proiectului.
Costel Alexe susține că propunerea de reconfigurare a investiției ar putea întârzia implementarea acesteia cu cel puțin trei ani, din cauza necesității refacerii documentației tehnice și administrative.
Acesta a pus sub semnul întrebării motivele care stau la baza propunerii și a afirmat că lipsa finanțării ar putea reprezenta adevărata problemă a proiectului.
Totodată, șeful administrației județene a cerut ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, să prezinte date și documente concrete care să justifice modificările avute în vedere.
Dispute privind finanțarea Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară
Costel Alexe a criticat și modul în care au fost finanțate investițiile în infrastructura medicală din județul Iași.
Potrivit acestuia, datele dintr-un răspuns oficial al Ministerului Sănătății arată că zece dintre cele 14 spitale din județ nu ar fi beneficiat de finanțare pentru investiții în perioada 2023-2025 sau ar fi primit sume reduse.
În cazul Institutului de Boli Cardiovasculare din Iași, președintele CJ a susținut că finanțarea ministerului pentru investiții în intervalul menționat a fost de zero lei.
Acesta a avertizat că proiectul noului institut ar putea avea aceeași soartă ca alte investiții importante din Iași, precum stadionul și Sala Polivalentă, despre care afirmă că au fost întârziate inclusiv din cauza controverselor legate de amplasamente.
Ministerul Sănătății ia în calcul mutarea proiectului la Moara de Vânt
Disputa a apărut după ce ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că proiectul Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară va fi preluat de minister și gestionat prin Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS).
Ulterior, oficialul nu a exclus posibilitatea mutării investiției din Miroslava în zona Moara de Vânt, unde se construiește Spitalul Regional de Urgență din Iași.
Propunerea a generat reacții din partea administrației județene, care susține că proiectul are deja o documentație tehnică realizată, iar schimbarea amplasamentului ar putea întârzia semnificativ începerea lucrărilor.
Ce presupune proiectul noului Institut al Inimii din Iași
Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară este o investiție medicală importantă pentru Iași și întreaga regiune a Moldovei.
Potrivit informațiilor prezentate anterior de administrația județeană, proiectul vizează construirea unui institut cu o capacitate de aproximativ 500 de paturi, dintre care 450 pentru spitalizare continuă și 50 pentru spitalizare de zi.
Noua unitate medicală ar urma să includă peste 20 de secții și compartimente, dintre care șapte ar avea caracter unic la nivel național, conform declarațiilor reprezentanților proiectului.
Investiția ar putea deservi aproximativ 5,5 milioane de persoane din regiunea Moldovei și din Republica Moldova, contribuind la dezvoltarea serviciilor medicale specializate în domeniul bolilor cardiovasculare.
În prezent, Institutul de Boli Cardiovasculare din Iași funcționează în spații cu capacitate limitată, în cadrul Spitalului „Dr. C. I. Parhon”.
Viitorul proiect rămâne astfel în centrul discuțiilor privind dezvoltarea infrastructurii medicale din nord-estul țării, în condițiile în care finanțarea și stabilirea amplasamentului sunt esențiale pentru continuarea investiției.
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