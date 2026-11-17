Publicat 17 nov. 2026, 10:09 Sursă jurnnaluldearges

Opt handbaliste și trei membri ai staffului echipei CSM Iași 2020 au ajuns la spitalul din Baia Mare după ce au prezentat simptome severe de toxiinfecție alimentară, în urma prânzului servit înainte de meciul cu Minaur.

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