Opt handbaliste și trei membri ai staffului echipei CSM Iași 2020 au ajuns la spitalul din Baia Mare după ce au prezentat simptome severe de toxiinfecție alimentară, în urma prânzului servit înainte de meciul cu Minaur.
Conform conducerii clubului, cele 11 persoane au acuzat dureri abdominale, greață, vărsături, amețeli și diaree. Ele au fost transportate inițial la Unitatea de Primiri Urgențe, apoi transferate la Spitalul de Boli Infecțioase din Baia Mare.
Mihai Liviu Gavril, președintele Consiliului de Administrație al CSM Iași 2020, a precizat că medicii au confirmat diagnosticul de toxiinfecție alimentară. Starea a două dintre sportive a fost deosebit de gravă, acestea prezentând semne de deshidratare severă și o tensiune arterială scăzută până la 85/50 mmHg.
Meniul suspectat că ar fi avut legătură cu îmbolnăvirile a inclus pulpă dezosată de pui cu piure și sos cu leuștean, servit la prânzul dinaintea partidei. Potrivit relatărilor jucătoarelor, simptomele au apărut la câteva ore după masă, iar unele dintre ele s-au manifestat chiar în timpul meciului.
În acea partidă, formația ieșeană a pierdut în fața echipei Minaur Baia Mare, cu scorul de 34-18. La pauză, gazdele conduceau cu 17-13.
Totalele cele 11 persoane au primit îngrijiri medicale de urgență, iar conducerea clubului a mulțumit personalului medical din Baia Mare pentru intervenția rapidă. Autoritățile sanitare au demarat verificări după sesizarea unității medicale.
Oficialul a invocat suspiciuni privind calitatea alimentelor, însă cauza îmbolnăvirilor nu a fost stabilită definitiv. Până la finalizarea verificărilor sanitare și a analizelor, nu se poate confirma că mâncarea servită la hotel a provocat simptomele celor 11 persoane.
Problemele medicale ar putea afecta programul competițional al echipei CSM Iași 2020, care are programată o întâlnire cu formația Corona Brașov vineri, 20 noiembrie. Conducerea clubului a notificat Federația Română de Handbal și intenționează să solicite amânarea partidei, invocând starea de sănătate a sportivelor și nevoia de recuperare.
Oficialii ieșeni susțin că echipa nu se poate pregăti în condiții normale după acest incident. Decizia privind disputarea meciului la data programată urmează să fie comunicată de federație.