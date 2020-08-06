24 de ore după gratii după ce a dat foc la o poartă

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Paşcani au identificat un bărbat, de 30 de ani, din municipiul Paşcani, bănuit de comiterea infracțiunii de distrugere.

Din investigaţiile efectuate până în prezent, s-a constatat faptul că, în noaptea de 1 spre 2 august, acesta ar fi incendiat poarta de acces de la proprietatea unei femei, din municipiul Paşcani, cauzând un prejudiciu de aproximativ 1.000 de lei.

În baza probatoriului administrat în cauză, la data de 5 august, bărbatul bănuit de comiterea faptei a fost reținut de polițiști, pe bază de ordonanță, pentru 24 de ore, fiind introdus în Arestul I.P.J. Iași.

Astăzi, bărbatul va fi prezentat, cu propuneri legale, Parchetului de pe lângă Judecătoria Paşcani.

Cercetările continuă.