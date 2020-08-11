24 de ore după gratii pentru o ”șoferiță” fără permis, depistată băută la volan
La data de 8 august a.c., poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 2 Poliţie Iaşi au depistat o femeie de 58 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe raza municipiului Iaşi, având permisul de conducere reţinut.
De asemenea, în urma testării acesteia cu aparatul alcooltest a rezultat o valoare de 0,36 mg/l alcool pur în aerul expirat.
În baza probatoriului administrat în cauză, la data de 10 august a.c., femeia cercetată pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe a fost reţinută de poliţişti pentru 24 de ore.
La data de 11 august a.c., aceasta va fi prezentată, cu propuneri legale, Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi.
Cercetările continuă.
