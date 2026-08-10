26 de gospodării izolate vor avea pentru prima dată energie electrică

Asociația Energia Inteligentă implementează cea de-a XI-a ediție a proiectului ”Energie pentru Viață”, care asigură acces la energie electrică pentru 26 de gospodării izolate situate în 9 cătune din județele Gorj, Mehedinți și Vâlcea, prin instalarea unor sisteme fotovoltaice.
Locuințele beneficiare nu au fost niciodată conectate la rețeaua de energie electrică și nu aveau șanse reale de a fi racordate în viitorul apropiat.
Proiectul este derulat de Asociația Energia Inteligentă, împreună cu parteneri de pe piața privată de energie. Conform ”Registrului Electronic Național al Gospodăriilor fără Energie Electrică din România” , întocmit în aprilie 2024, care cuprinde inventarierea locuințelor neracordate la rețeaua de energie electrică din România, în județul Gorj există 47 de gospodării fără energie locuite permanent, în județul Mehedinți numărul acestora este de 32, iar pentru județul Vâlcea au fost identificate 7 astfel de case.
Lupta împotriva sărăciei energetice, o prioritate pentru Uniunea Europeană
Uniunea Europeană tratează accesul la energie nu doar ca pe o chestiune economică, ci ca pe un drept fundamental al cetățenilor.
În viziunea europeană, lupta împotriva sărăciei energetice este o prioritate, iar statele membre au obligația să adopte politici care să asigure echitatea socială, astfel încât beneficiile tranziției verzi să ajungă inclusiv la cei mai vulnerabili.
Executivul de la Bruxelles subliniază că „o tranziție energetică justă îi implică și îi sprijină pe toți cetățenii, indiferent unde locuiesc sau cât câștigă”.
Mai mult, „Leave no one behind” (Să nu lăsăm pe nimeni în urmă) este principiul central al Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a Organizației Națiunile Unite.
Acesta exprimă angajamentul tuturor statelor membre ONU, inclusiv al României, de a pune capăt sărăciei extreme, de a elimina discriminarea și excluderea și de a reduce inegalitățile, asigurând ca eforturile de dezvoltare să ajungă la toți oamenii – în special la cei mai vulnerabili și mai marginalizați.
“Asociația Energia Inteligentă va continua să aducă în prim plan situația gospodăriilor neelectrificate din România și să intervină punctual acolo unde este mai multă nevoie de noi”, a declarat Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.
97 de imobile izolate, electrificate de Asociația Energia Inteligentă
”Energie pentru viață” a fost lansat în vara anului 2021 cu scopul de a trage un semnal de alarmă privind sărăcia energetică extremă din România, se arată într-un comunicat de presă.
Proiectul s-a bucurat de un ecou puternic și a primit sprijin din partea companiilor și reprezentanților mass-media, care a făcut posibilă implementarea lui.
În ultimii 6 ani de activitate, Asociația Energia Inteligentă a electrificat un număr de 97 de imobile din 44 de cătune, situate în 11 județe ale țării.