A murit Viorel Oarză, bărbatul găsit împușcat în cap într-o pădure de lângă Iași

Viorel Oarză, bărbatul găsit împușcat în cap într-o pădure din apropierea municipiului Iași, a murit sâmbătă, la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. Acesta fusese internat în stare critică, după ce a fost descoperit grav rănit într-o zonă împădurită din apropierea localității Holboca.
Bărbatul a ajuns la spital în stare extrem de gravă și a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea glonțului din cutia craniană. În ciuda eforturilor medicilor, starea sa nu s-a îmbunătățit.
Viorel Oarză a fost deconectat de la aparate
Viorel Oarză se afla în comă profundă, iar medicii au evaluat încă de la internare șansele sale de supraviețuire ca fiind foarte reduse.
Sâmbătă dimineață, după confirmarea situației medicale, bărbatul a fost deconectat de la aparatele care îi susțineau funcțiile vitale. Familia și-a exprimat acordul pentru prelevarea organelor, astfel încât acestea să poată fi donate altor pacienți aflați pe listele de transplant, în condițiile prevăzute de procedurile medicale.
A fost găsit împușcat într-o pădure de lângă Iași
Bărbatul a fost descoperit marți, într-o zonă împădurită din apropierea localității Holboca. Avea o plagă prin împușcare la nivelul capului și a fost transportat de urgență la Spitalul de Neurochirurgie din Iași.
Anchetatorii încearcă în continuare să stabilească exact ce s-a întâmplat. Până în acest moment, nu a fost stabilit oficial dacă Viorel Oarză și-a provocat singur rana sau dacă a fost împușcat de o altă persoană.
Potrivit informațiilor din anchetă, polițiștii și procurorii iau în calcul varianta sinuciderii. Familia și apropiații bărbatului contestă însă această ipoteză și susțin că trebuie lămurite toate circumstanțele în care acesta a fost împușcat.
Bărbatul fusese implicat în mai multe conflicte
Viorel Oarză era cunoscut în Iași și ar fi avut, în ultimii ani, mai multe conflicte cu diferite persoane.
Unul dintre cele mai recente incidente a avut loc în luna iunie, când bărbatul ar fi fost implicat într-un scandal cu un dezvoltator imobiliar. Conflictul s-ar fi produs într-o spălătorie auto din municipiul Iași.
Moartea lui Viorel Oarză schimbă și cadrul anchetei, iar procurorii urmează să stabilească în continuare împrejurările exacte în care acesta a fost împușcat și dacă există sau nu responsabilitatea unei alte persoane. Ipoteza unei sinucideri rămâne, în acest moment, una dintre variantele analizate de anchetatori, fără ca aceasta să fie stabilită definitiv.