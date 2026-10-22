Accident grav la Iași: doi morți și un rănit dupà ciocnirea dintre o autoutilitară și un autoturism

Un accident rutier grav s-a produs joi, 22 octombrie 2026, în jurul orei 05:00, în localitatea Soci, din comuna Mirosloveşti, județul Iași. Două persoane au decedat, iar o a treia a fost rănită.
Evenimentul a implicat o autoutilitară și un autoturism, conform comunicatului transmis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Iași. La momentul intervenției, autoutilitara, care transporta piese auto, era cuprinsă de un incendiu generalizat.
La locul accidentului au fost mobilizate forțe din cadrul Secției de Pompieri Pașcani, inclusiv două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor calificat (EPA) format din 13 cadre militare, precum și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Iași, dintre care unul de tip C, cu medic.
În urma evaluării de la fața locului, au fost identificate trei victime. Șoferii celor două vehicule implicate au fost declarați decedați. A treia victimă, conștientă, a prezentat politraumatisme și a fost preluată de echipajul medical de tip C.
Incendiul a fost lichidat, iar intervenția echipajelor medicale s-a încheiat. Pompierii militari continuă acțiunile pentru înlăturarea efectelor accidentului și pentru prevenirea altor situații de urgență.
Cauzele și împrejurările producerii evenimentului vor fi stabilite de instituțiile abilitate, în urma cercetărilor care urmează a fi efectuate.