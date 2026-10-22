Accident grav la Iași: doi morți și un rănit dupà ciocnirea dintre o autoutilitară și un autoturism

Publicat 22 oct. 2026, 07:57 Sursă news

Un accident rutier grav s-a produs joi, 22 octombrie 2026, în jurul orei 05:00, în localitatea Soci, din comuna Mirosloveşti, județul Iași. Două persoane au decedat, iar o a treia a fost rănită.

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