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Accident pe DN 28, în Iași. Două persoane au fost rănite
FOTO: Arhivă
Două autoturisme s-au ciocnit în zona Brătuleni, iar echipajele de intervenție au ajuns rapid la fața locului.
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