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Accident pe DN 28, în Iași. Două persoane au fost rănite

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 24 sept. 2026, 15:13

Două autoturisme s-au ciocnit în zona Brătuleni, iar echipajele de intervenție au ajuns rapid la fața locului.

Un accident rutier s-a produs joi pe DN 28 Iași–Târgu Frumos, în zona Brătuleni, comuna Miroslava, în apropierea complexului comercial METRO. În accident au fost implicate două autoturisme, iar în urma impactului două persoane au fost rănite.

Zona este una intens circulată, iar producerea accidentului a determinat intervenția echipajelor specializate. Primele informații indică faptul că autoritățile au fost alertate după producerea coliziunii, iar la locul evenimentului au fost mobilizate echipaje pentru acordarea primului ajutor și pentru gestionarea situației din trafic.

Intervenție în zona Brătuleni

Accidentele produse pe DN 28 pot avea efecte rapide asupra circulației dintre municipiul Iași și localitățile din vestul județului, în special în zona comercială și industrială de la Brătuleni. Șoferii care tranzitează sectorul sunt nevoiți să circule cu atenție sporită și să țină cont de eventualele restricții sau încetiniri generate de intervenția autorităților.

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