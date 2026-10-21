CET Iași: Fluctuații în rețea, cauză probabilă a exploziei care a lăsat orașul fără căldură

Primele verificări sugerează că explozia de la CET Iași ar fi fost provocată de fluctuații mari în rețeaua de transport a energiei electrice, care au depășit capacitatea echipamentelor centralei.
Conform datelor preliminare prezentate de euronews, centrala termică din Iași este conectată la rețeaua națională de transport al energiei, care funcționează cu tensiuni ridicate. Pe parcursul zilei de sâmbătă, 18 octombrie, înainte ca deflagrația să aibă loc în jurul orei 19:00, în rețea au existat fluctuații importante de tensiune.
Specialiștii explică că astfel de variații generează cantități mari de energie care pun presiune pe transformatoare. Limitele de funcționare ale echipamentelor ar fi fost depășite rapid, iar izolatorii din interior au cedat fără avertizare prealabilă.
Într-o celulă de transformare s-a produs cel mai probabil un scurtcircuit. Conductorii s-au încălzit brusc, izolația a ars, iar hala a fost inundată de fum negru. După cedarea primului echipament, sistemul electric al centralei a intrat în colaps printr-un efect de cascadă.
Transformatorul principal este distrus
Verificările ulterioare au arătat că transformatorul care se afla în funcțiune a fost avariat complet. Până la achiziționarea unui echipament nou, estimat la 1,5 milioane de euro, autoritățile vor utiliza un transformator de rezervă adus de furnizorul de energie electrică.
Explozia de joi, 16 octombrie, a lăsat fără apă caldă și căldură peste 22.000 de familii, dar și mai mult de 300 de școli, spitale și agenți economici din Iași. Ancheta este în curs, iar ipoteza vechimii echipamentelor rămâne pe masă.