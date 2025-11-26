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Comisiile juridice au dat raport de respingere la proiectul pensiilor speciale ale magistraţilor
Comisiile juridice au dat raport de respingere la proiectul pensiilor speciale ale magistraţilor
Proiectul fusese declarat neconstituțional de CCR
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