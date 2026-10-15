Concertul de Zilele Iașului costă un milion de lei, cu Richard Clayderman și spectacol cu drone

Publicat 15 oct. 2026, 10:33 Sursă g4media

Concertul organizat de Ateneul Național din Iași pentru Sărbătorile municipiului va costa aproximativ un milion de lei (200.000 de euro), suma acoperind onorarele artiștilor, transportul, cazarea și spectacolele tehnice.

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