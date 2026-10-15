Concertul de Zilele Iașului costă un milion de lei, cu Richard Clayderman și spectacol cu drone

Concertul organizat de Ateneul Național din Iași pentru Sărbătorile municipiului va costa aproximativ un milion de lei (200.000 de euro), suma acoperind onorarele artiștilor, transportul, cazarea și spectacolele tehnice.
Evenimentul va avea loc vineri, 16 octombrie 2026, pe scena amplasată în Piața Palatului, lângă Palatul Culturii. Potrivit Ziarului de Iași, cea mai mare parte din buget alocat va fi destinată plății artiștilor invitați și a serviciilor conexe.
Printre numele care vor susține concertul se numără pianistul Richard Clayderman, pentru care instituția a plătit circa 50.000 de euro, și artistul Julien Dassin, al cărui onorar a depășit 40.000 de euro.
Richard Clayderman a fost adus la Iași de un impresar care figurează în dosarul deschis de DNA pentru bani alocați discreționar la concertul de Revelion din 2022. Julien Dassin a fost contractat prin intermediul unei companii administrate de o fostă Miss Argeș, din anul 2010.
În timpul recitalului lui Richard Clayderman, pe scenă vor urca și cei trei tenori ieșeni, grup care include directorul Ateneului Național, Andrei Apreotesei.
Programul evenimentului include și un spectacol cu 300 de drone, pentru care s-au alocat 20.000 de euro, precum și un foc de artificii cu o valoare de circa 5.000 de euro.
Contracte pentru tehnologie și pirotehnie
Pentru spectacolul de artificii, Ateneul a încheiat pe 29 septembrie 2026 un contract cu firma Eurofoc Moldova SRL Iași. Valoarea documentului este de 24.000 de lei (peste 4.000 de euro), iar societatea este administrată de Mihaela, Sebastian și Vasile Bârsan.
Spectacolul pirotehnic va avea o durată de cinci minute și va include 1.800 de lovituri, cu o cadență de șase lovituri pe secundă. Firma menționează în istoricul său contracte similare de livrare a artificiiilor pentru mai multe primării din județ.
Pentru aspectele tehnice ale concertului, Ateneul va plăti 225.170 de lei firmei Tricorp SRL Iași, administrată de Daniel și Mariana Turculeț. Această companie este furnizor recurent al instituției pentru închirierea scenelor și a echipamentelor necesare spectacolelor.
Bugetul include și cheltuieli cu publicitatea: 1.582 de lei vor fi alocați firmei Fabrica de Print SRL pentru realizarea afișelor dedicate Sărbătorilor Iașului.