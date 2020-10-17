Concursul Național de Interpretare „Eduard Caudella”, anul acesta online

Asociația Culturală „Sonos Alumni” împreună cu Universitatea Națională de Arte „George Enescu” organizează Concursul Național de Interpretare „Eduard Caudella”, Ediția a IV-a online. Evenimentul se adresează studenților și masteranzilor din instituțiile de învățământ superior de muzică din România.

Inițiat cu scopul de a sprijini și promova tinerii artiști muzicieni aflați la început de carieră, precum și pentru a valorifica repertoriul românesc destinat muzicii de cameră, instrumentelor cu rol solistic și vocii, concursul se adresează tuturor categoriilor de instrumente (vioară și corzi grave, pian și canto, instrumente de suflat și percuție), urmând o succesiune trienală (fiecare categorie menționată repetându-se o dată la trei ani). La această ediție, Concursul se desfășoară pe secțiunile vioară / corzi grave, canto și ca în fiecare an, muzică de cameră.

Primele 3 ediții s-au bucurat de un real succes, laureații beneficiind de premii importante, de vizibilitate pe scena națională a instituțiilor de profil, de public numeros și entuziast în sală, dar și în online, prin transmisiune directă a Concertului de Gală în ediția trecută. Ediția actuală este specială, se dorește a fi considerată ediție suport pentru tinerii artiști, un imbold în a continua povești și energii în afara sălii de studiu, o rampă de lansare pe scena valorilor naționale interpretative.Anul acesta, în condițiile actuale generate de restricțiile impuse, se consideră oportună varianta online, cu înregistrări calitative ce vor pune în valoare tehnica și nivelul de performanță al fiecărui participant.Juriul este alcătuit din personalități ale muzicii academice românești, profesori în instituții de învățământ superior vocațional din Iași, Cluj și București și este prezidat de dl. conf. univ. dr. Ciprian Ion, decan al Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice.Regulamentul și formularul de înscriere pot fi descărcate de pe pagina oficială a Concursului, prin accesarea link-ului: http://sonosalumni.ro/concursul.../regulament-concurs/Înscrierile vor avea loc până la data de 13 noiembrie 2020, iar evaluarea concurenților se va realiza în perioada 16-20 noiembrie.

Gala laureaților va avea loc sâmbătă, 21 noiembrie, orele 19.00, și va putea fi vizionată și pe pagina de facebook a concursului, în cadrul unei emisiuni online, unde membrii ai juriului vor fi invitați, pentru prezentarea rezultatelor. În cadrul acestei emisiuni, vor fi difuzate înregistrările laureaților. Premiile vor fi în cuantum de 10.000 de lei.

