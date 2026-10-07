Curtea de Conturi a emis concluzii contrare pentru DRDP Iași după un audit pe gestionarea litigiilor

Curtea de Conturi a emis concluzii contrare pentru Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași (DRDP Iași), identificând deficiențe în gestionarea litigiilor și a fondurilor publice. Directorul regional contestă o parte dintre reproșuri.
Inspectorii Curții de Conturi au realizat un control la DRDP Iași între 20 aprilie și 2 iunie 2026, concluzia fiind una „contrară”. Raportul semnalează nereguli în modul în care compania a gestionat procesele pierdute și fondurile publice asociate.
Costuri de peste 1,3 milioane de lei fără analiză a responsabilităților
Cea mai importantă constatare vizează costurile suportate de companie în urma unor hotărâri judecătorești definitive, care au dus la reintegrarea în funcție a unor directori. Suma totală depășește 1,3 milioane de lei, incluzând 1.290.619 lei drepturi salariale și penalități, 8.039 lei cheltuieli de judecată și 12.000 lei pentru executare silită.
Auditorii precizează că plata acestor sume era obligatorie, dar neregula constă în lipsa analizei ulterioare privind persoanele care au generat litigiile. Curtea de Conturi a solicitat evaluarea posibilității de recuperare a prejudiciului, susținând că nu a identificat documente care să ateste stabilirea răspunderii sau demararea procedurilor de recuperare.
Probleme în structura conducerii și litigiu pentru hărțuire
Raportul critică și menținerea simultană a funcțiilor de Director General Regional și Director Regional, cu niveluri de salarizare similare. Auditorii avertizează asupra riscului de suprapunere a atribuțiilor și de „diluare a răspunderii manageriale”, notând lipsa unei analize documentate privind necesitatea celor două posturi.
De asemenea, Curtea de Conturi a analizat un litigiu privind hărțuirea psihologică. Tribunalul Iași, hotărâre menținută de Curtea de Apel Iași, a obligat CNAIR la plata a 40.000 lei daune morale către un șef de district de la Valea Lupului și lider sindical. Auditorii apreciază că trebuiau analizate răspunderile și posibilitatea recuperării prejudiciului de la persoanele implicate.
Indemnizație de mobilizare considerată necuvenită
Auditorii au verificat acordarea unei indemnizații de mobilizare în perioada iunie-decembrie 2022. Directorul general regional al DRDP Iași, Ovidiu Mugurel Laicu, a beneficiat atunci de o sumă brută de 9.791 lei, fiind pontat cu 1.216 ore. Controlul a stabilit că funcția sa nu era eligibilă, iar ordinele de mobilizare nu fuseseră aprobate conform procedurii.
Instanțele au considerat ulterior că plata a fost necuvenită, iar CNAIR a recuperat 5.726 lei. Curtea de Conturi a sancționat și lipsa unor proceduri clare pentru gestionarea litigiilor cu impact financiar, precum și vulnerabilitățile sistemului de control intern managerial. Termenul limită pentru implementarea măsurilor este 15 martie 2027.