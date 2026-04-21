VIDEO - DESEURI VECHI DE ZECI DE ANI CONTINUA SA AFECTEZE O ZONA CU ISTORIC INDUSTRIAL DIN APROPIEREA LACULUI CIRIC

Dr. habil. Silviu Gurlui, deputat al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), semnalează riscurile de mediu și siguranță din zona fostei gropi de gunoi „Veneția”, lângă lacul Ciric. Deputatul AUR Iași, prof. Silviu Gurlui atrage atenția asupra unui focar de poluare ignorat Silviu Gurlui, Deputatul AUR Iași, prof. Silviu Gurlui, trage un semnal de alarmă privind starea actuală a unei zone cu istoric industrial din apropierea Lacul Ciric, cunoscută drept „Gropile de la Veneția”. Deși în trecut era un perimetru restricționat, accesul este în prezent liber, iar locul a devenit o zonă vizitabilă, în ciuda riscurilor evidente.

Potrivit acestuia, realitatea din teren este una alarmantă: deșeuri vechi de zeci de ani continuă să afecteze mediul și pot pune în pericol siguranța oamenilor.

Deputatul AUR Iași, prof. Silviu Gurlui: o zonă toxică lângă natură

În analiza sa, Deputatul AUR Iași, prof. Silviu Gurlui descrie contrastul puternic dintre cadrul natural al zonei și moștenirea poluantă rămasă în sol. În apropiere se află barajul lacului Ciric – Veneția, o zonă care ar trebui să ofere liniște și echilibru ecologic.

Cu toate acestea, terenul ascunde o istorie problematică: în anii ’80–’90, locul a fost utilizat ca groapă de gunoi, unde au fost depozitate necontrolat diverse tipuri de deșeuri – de la resturi menajere până la materiale industriale.

Deșeuri vechi de decenii, încă active

Conform observațiilor prezentate de Deputatul AUR Iași, prof. Silviu Gurlui, efectele acestor depozitări sunt vizibile chiar și după 40–50 de ani. Materialele plastice au rămas aproape intacte, iar componentele metalice au ieșit la suprafață, reprezentând un risc direct pentru cei care ajung în zonă.

Procesul de degradare este lent, dar continuu. Sub influența factorilor naturali – soare, ploaie, vânt – deșeurile eliberează substanțe care pot afecta aerul, solul și apa. Astfel, zona nu este doar una abandonată, ci un potențial focar activ de poluare.

Risc pentru populație și lipsă de intervenție

Deputatul AUR Iași, prof. Silviu Gurlui atrage atenția că problema nu este doar de mediu, ci și de siguranță publică. Prezența obiectelor metalice ascunse în sol sau expuse la suprafață poate provoca accidente, mai ales în cazul copiilor sau al celor care nu cunosc pericolele din zonă.

În ciuda acestor riscuri, accesul nu este restricționat, iar zona nu beneficiază de măsuri de securizare sau ecologizare adecvate.

Prin această intervenție, Deputatul AUR Iași, prof. Silviu Gurlui cere autorităților să trateze cu seriozitate situația și să nu transforme acest loc într-o atracție informală, fără a ține cont de pericolele reale. Mesajul său subliniază necesitatea unor acțiuni concrete: evaluarea impactului asupra mediului, curățarea zonei și implementarea unor măsuri de protecție pentru populație.