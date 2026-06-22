Explozie puternică în Qatar: zeci de răniți și persoane dispărute la un complex de gaze naturale

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 22 iun. 2026, 11:35

O explozie puternică a avut loc duminică în zona industrială Ras Laffan din Qatar, în urma unui incident tehnic produs la una dintre instalațiile celui mai mare complex de gaze naturale lichefiate din lume.

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