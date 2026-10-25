Iași: UAIC reafirmă angajamentul ferm de respectare a standardelor de etică universitară, după arestarea lui Alexandru Toader

Universitatea 'Alexandru Ioan Cuza' (UAIC) din Iași își reafirmă angajamentul ferm de respectare a standardelor de etică universitară și de menținere a calității procesului de învățământ, în contextul arestării preventive a fostului lector de la Facultatea de Drept, Alexandru Toader.
Potrivit mesajului postat pe pagina de Facebook, UAIC lansează un apel ca studenții să sesizeze orice abatere de la etica universitară, inclusiv cele legate de hărțuirea sexuală sau acțiuni asociate acestui domeniu.
'Dată fiind decizia de astăzi (sâmbătă - n.r) a instanței în ceea ce privește arestul preventiv, trebuie precizat faptul că o astfel de situație atrage automat suspendarea contractului de muncă. În consecință, a fost convocată, pentru luni dimineața, o ședință a Consiliului Facultății de Drept, în care vor fi identificate măsurile care trebuie aplicate imediat pentru ca activitatea didactică să nu fie afectată negativ', menționează sursa citată.
De asemenea, prin postarea de pe rețeaua de socializare, reprezentanții UAIC transmit că nu vor comenta aspectele aflate în cercetare penală.
'Respectăm prezumția de nevinovăție și nu vom comenta aspectele aflate în cercetare penală. În același timp, Comisia de etică va continua procedurile deja în curs și, dacă vor fi identificate eventuale probleme de reglementare, ne asumăm responsabilitatea de a revizui mecanismele interne de prevenire și sesizare a hărțuirii, astfel încât aceste semnalări să primească un răspuns rapid în condiții de maximă siguranță și confidențialitate în ceea ce privește victimele acesteia', precizează sursa citată.
Aceeași instituție de învățământ superior reamintește că are în derulare un proiect ce vizează integritatea, prevenirea și combaterea a discriminării bazate pe gen, hărțuirii și abuzului în spațiul academic.
'Pentru a accentua faptul că siguranța și demnitatea studenților noștri sunt o prioritate absolută, reluăm o serie de informații promovate cu câteva zile în urmă, în ceea ce privește implementarea proiectului 'Acțiuni integrate de prevenire și combatere a discriminării bazate pe gen, hărțuirii și abuzului în spațiul academic al Universității 'Alexandru Ioan Cuza' din Iași (UNISAFE)', derulat pe parcursul acestui an', mai transmit reprezentanții UAIC.
Reacția vine după ce, în cursul acestei dimineți, magistrații Curții de Apel Iași au admis cererea procurorilor privind arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Ionuț Alexandru Toader, fost lector care preda Drept Civil la instituția de învățământ superior, unul dintre fiii fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader.
Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea că Ionuț Alexandru Toader, profitând de autoritatea conferită de funcția didactică și de poziția de superioritate în raport cu studentele, ar fi comis infracțiuni de viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual. Presupusele fapte ar fi fost comise cu mai multe studente ale instituției de învățământ superior.
Având în vedere și calitatea sa de notar, Ionuț Alexandru Toader a fost prezentat vineri seara în fața magistraților Curții de Apel Iași, cu propunerea de arestare preventivă. Decizia a fost luată sâmbătă dimineața, cu puțin timp înainte de expirarea mandatului de reținere pentru 24 de ore.