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Inter pregătește transferul verii pentru Chivu. Englezul care poate ajunge la Milano

Cristi Chivu

Cristi Chivu

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 11 aug. 2026, 15:48

Cristi Chivu este foarte aproape să primească un nou jucător important la Inter Milano. Antrenorul român l-a urmărit pe Djed Spence în timpul Campionatului Mondial, iar fundașul dreapta este acum în negocieri avansate cu formația italiană.

Spence a fost una dintre variantele analizate de Inter pentru înlocuirea lui Denzel Dumfries. Chivu l-a urmărit la partida dintre Anglia și Argentina, alături de un alt jucător aflat pe lista italienilor, Nahuel Molina.

În cele din urmă, englezul pare să fi devenit principala țintă. Potrivit informațiilor apărute în Italia, Inter și Tottenham urmează să poarte noi discuții pentru transferul fundașului.

Tottenham solicită aproximativ 30 de milioane de euro, la care s-ar putea adăuga bonusuri. Dacă suma totală va ajunge la 35 de milioane de euro, Spence ar intra în topul celor mai scumpe transferuri din istoria lui Inter.

Și jucătorul își dorește mutarea la Milano. Fabrizio Romano a confirmat că Spence este interesat de transfer, iar acum principala problemă rămâne acordul dintre cele două cluburi asupra condițiilor financiare.

Dacă negocierile se vor încheia cu succes, Cristi Chivu ar putea primi astfel unul dintre jucătorii pe care i-a urmărit personal la Campionatul Mondial.

Pentru Inter, mutarea ar reprezenta și o investiție importantă, într-un moment în care clubul încearcă să își consolideze lotul pentru noul sezon.

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