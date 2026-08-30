Intervenție Salvamont pentru o înțepătură de viespe: o femeie a avut probleme de respirație pe munte

Publicat 30 aug. 2026, 21:27 Sursă realitatea.net

O simplă înțepătură de viespe a dus, duminică, la o intervenție a salvamontiștilor în județul Argeș, după ce o femeie aflată în zona montană a început să aibă dificultăți de respirație, potrivit Salvamont Pitești.

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