Litoralul românesc în 1991: Cum arătau Mamaia, Neptun și Constanța după Revoluție | VIDEO

Publicat 29 aug. 2026, 18:21 Sursă Realitatea.Net

În vara anului 1991, un turist german a surprins pe o cameră video imagini inedite cu litoralul românesc, documentând atmosfera din Mamaia, Neptun, Jupiter și Constanța. Filmările sale amatoare s-au transformat astăzi într-un document istoric de o valoare inestimabilă, ilustrând tranziția fascinantă dintre turismul socialist de masă și primele semne ale noii economii de piață.

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