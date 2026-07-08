Marea Britanie, lovită de un nou val de căldură: alerte în Anglia și maxime de 36°C

Publicat 8 iul. 2026, 08:10 Sursă realitatea.net

Autoritățile britanice au emis alerte de sănătate de nivel portocaliu și galben în toată Anglia, pe fondul unui val de căldură care ar putea deveni unul dintre cele mai îndelungate din ultimele cinci decenii. Meteorologii estimează că temperaturile vor ajunge până la 36°C în sudul țării, iar serviciile medicale se pregătesc pentru un impact semnificativ asupra populației vulnerabile.

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