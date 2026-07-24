NATO, primele detalii despre drona doborâtă la Padina: patru aeronave ridicate de la sol. Cine a autorizat intervenția F-16

Comandamentul Aerian Aliat al NATO de la Ramstein a transmis primele detalii oficiale despre operațiunea de vineri dimineață, în urma căreia o dronă care pătrunsese neautorizat în spațiul aerian al României a fost doborâtă. Misiunea s-a desfășurat sub comandă și control NATO și a implicat două avioane F-16 românești și două aeronave Eurofighter italiene.

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