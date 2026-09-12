Nuntă surpriză la Iași. O cunoscută profesoară de la Universitatea de Arte s-a căsătorit cu un fost student

Publicat 12 sept. 2026, 19:31 Sursă Ziarul de Iași

O nuntă neașteptată a avut loc pe 9 septembrie la Iași. Maria Bilașevschi, lector universitar la Facultatea de Arte Vizuale și Design din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu”, s-a căsătorit cu Manuel Roman, un fost student al său.

Distribuie articolul