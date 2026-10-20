Percheziții DIICOT Iași, după ce o minoră de 14 ani a fost abuzată sexual

Polițiștii și procurorii DIICOT au pus în aplicare, pe 20 octombrie 2026, 14 mandate de percheziție în județul Iași, într-o cauză în care o minoră de 14 ani ar fi fost abuzată sexual.
Acțiunea a vizat domiciliile unor persoane fizice și sediul unui centru de primire pentru minori din localitatea Verșeni sau din împrejurimile acesteia. Cercetările se desfășoară sub coordonarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași, cu sprijinul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași.
Conform actelor de urmărire penală, în cursul anului 2026, o fetiță de 14 ani, instituționalizată, ar fi fost recrutată și transportată în diverse locații. Transportul s-ar fi realizat prin intermediul și cu sprijinul altor minore din același centru. Fetița ar fi fost determinată să întrețină relații sexuale contra cost.
Cercetările au indicat că mai multe persoane cercetate ar fi racolat în același scop și alte victime din centrul respectiv. În incinta instituției ar fi fost introduse cantități de canabis și substanțe cristaline, distribuite ulterior pentru consumul propriu al minorilor.
Perchezițiile au beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din Inspectoratul de Poliție Județean Iași și al jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași. Audierile sunt programate la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Iași.
Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție pe parcursul întregului proces penal, potrivit precizărilor Poliției Române.