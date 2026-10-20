Percheziții DIICOT Iași, după ce o minoră de 14 ani a fost abuzată sexual

Publicat 20 oct. 2026, 12:29 Sursă Ziua de Constanța

Polițiștii și procurorii DIICOT au pus în aplicare, pe 20 octombrie 2026, 14 mandate de percheziție în județul Iași, într-o cauză în care o minoră de 14 ani ar fi fost abuzată sexual.

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