Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Psihologul Ioan Ungureanu, în premieră la Realitatea PLUS: Care sunt motivele care duc la divorț?

Publicat 9 nov. 2026, 12:25 Actualizat 9 nov. 2026, 12:31

Ce anume îi îndepărtează pe parteneri și ce greșeli pot duce la destrămarea unei căsnicii? Sunt întrebări la care răspunde psihologul Ioan Ungureanu, invitat în premieră la Realitatea PLUS, în cadrul podcastului REALITATEA – Ceva-n PLUS.

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