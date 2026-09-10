Presiunea crește asupra lui Infantino. Marile confederații caută un rival pentru alegerile FIFA

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 10 sept. 2026, 15:17

Federația Franceză de Fotbal a decis să nu mai susțină candidatura elvețianului pentru un nou mandat, în timp ce UEFA, confederația asiatică și Concacaf caută un candidat credibil care să intre în cursa pentru conducerea fotbalului mondial.

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