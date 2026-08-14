Salvamont România, anunț important

Lipsa experienței montane, a pregătirii tehnice și a cunoștințelor specifice activităților de salvare montană poate pune în pericol atât persoanele care intră în teren, cât și echipele Salvamont care ar trebui ulterior mobilizate pentru salvarea lor. Siguranța tuturor celor implicați trebuie să rămână criteriul principal al oricărei decizii operative.
Având în vedere mesajele, recomandările și apelurile primite cu privire la posibilitatea organizării unei căutări cu participarea publicului larg în Munții Bucegi, Salvamont dorește aducă în fața publicului câteva precizări importante.
Salvatorii montani înțeleg situația extrem de dificilă prin care trece familia tânărului dispărut în anul 2025 și apreciază sincer preocuparea, solidaritatea și dorința oamenilor de a ajuta.
În căutările desfășurate până în prezent a fost depus un efort considerabil și au fost mobilizate numeroase resurse specializate. Deși arealul este foarte întins, echipele Salvamont au încercat să acopere cât mai bine zonele relevante și au utilizat întreaga tehnică disponibilă. Cu toate acestea, căutarea rămâne una deosebit de complexă, iar orice deplasare în teren trebuie organizată cu respectarea strictă a condițiilor de siguranță.
Accesul până în zona de căutare presupune un efort fizic important chiar și atunci când deplasarea se face pe potecă. Căutarea propriu-zisă vizează însă sectoare aflate în afara traseelor marcate, într-un teren accidentat, cu zone tehnice în care deplasarea sau coborârea se pot realiza numai asigurat, cu echipament adecvat și de către persoane care cunosc procedurile specifice.
Din acest motiv, la operațiunea de căutare nu pot participa persoane care nu au pregătire montană, competențe tehnice și experiență în activități de salvare montană. Totodată, salvatorii montani nu pot evalua individual pregătirea și capacitatea fiecărei persoane care își exprimă intenția de a participa în condiții de siguranță la aceste acțiuni.
Implicarea societății civile rămâne însă foarte importantă prin distribuirea informațiilor și semnalarea oricărui posibil indiciu.
Am făcut apel la turiștii care se deplasează în mod obișnuit în zonă ca, în cazul în care observă obiecte, urme sau orice alt element care ar putea conduce la noi informații ori ipoteze, să ne contacteze, fără a încerca să verifice singuri zonele periculoase. Echipele Salvamont Brașov se pot deplasa ulterior la fața locului pentru a cerceta în siguranță fiecare informație primită. Din păcate, până în acest moment, nu ne-a fost semnalat niciun astfel de indiciu.
Oricât de firească și bine intenționată ar fi dorința de a ajuta, nu se poate permite ca aceasta să conducă la producerea unui nou accident. Lipsa experienței montane, a pregătirii tehnice și a cunoștințelor specifice activităților de salvare montană poate pune în pericol atât persoanele care intră în teren, cât și echipele Salvamont care ar trebui ulterior mobilizate pentru salvarea lor. Siguranța tuturor celor implicați trebuie să rămână criteriul principal al oricărei decizii operative.