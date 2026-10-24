Studenții Universității Tehnice din Iași au, de vineri, 11 spații noi pentru studiu, întâlniri și proiecte în echipă

Scris de Daniel Onescu Publicat: 24 oct. 2026, 09:05

Studenții Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași pot folosi, începând de vineri, 11 spații noi amenajate pentru studiu, socializare și proiecte în echipă, în toate facultățile universității. Spațiile au fost amenajate prin proiectul TUIASI Conectum.

Distribuie articolul