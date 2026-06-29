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Subiecte BAC 2026 Limba Română: Bacovia la subiectul 3 pentru real și tehnologic

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris deIulian Budusan
Publicat29 iun. 2026, 13:05
SursăRealitatea.Net

BAC 2026 Subiecte Română Real și Tehnologic. Varianta cu numărul 6 a fost extrasă luni, 29 iunie, pentru prima probă scrisă din cadrul examenului de Bacalaureat. Peste 100.000 de candidați din toată țara au susținut astăzi testarea la Limba și literatura română. Iată ce cerințe au avut de îndeplinit elevii la subiectele I, II și III.

Examenul a debutat cu un text-suport inedit la Subiectul I: un fragment din volumul „Sufletul nu cunoaște distanțele. Pagini de corespondență cu familia Pillat”, semnat de Pia Pillat. Pe baza acestui text memorialistic, candidații au avut de rezolvat itemii de vocabular, înțelegere a textului și argumentare.

Marea provocare a zilei a fost însă la Subiectul al III-lea. Absolvenții claselor a XII-a de la profilurile real și tehnologic au avut de redactat un eseu academic de minimum 400 de cuvinte în care să analizeze particularitățile unui text poetic studiat aparținând lui George Bacovia. Cele mai frecvente alegeri ale elevilor au fost poeziile simboliste „Plumb” sau „Lacustră”.

Calendarul probelor scrise și afișarea rezultatelor la Bacalaureat 2026

După finalizarea competențelor lingvistice și digitale din prima parte a lunii iunie, calendarul oficial al Ministerului Educației continuă în ritm alert cu restul probelor scrise, urmate de perioada de contestații și publicarea notelor finale.

Lucrările vor fi corectate digitalizat, la fel ca în anul precedent, ceea ce reduce considerabil riscul apariției unor erori umane la calculul punctajului final. Primele note vor fi disponibile online, pe platforma bacalaureat.edu.ro, în format anonimizat (pe bază de cod unic).

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